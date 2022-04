De gemeente Leusden heeft een gerenommeerd onderzoeksbureau in de arm genomen dat het antwoord moet geven op deze op het oog wat vreemde vraag. Maar helemaal vrijwillig doet ze dat niet.

Leusden heeft op dit moment precies nul standplaatsen voor woonwagenbewoners. Het Europees recht schrijft echter voor dat gemeenten plekken moeten aanbieden als er vraag naar is, omdat het wonen in een woonwagen is aangemerkt als een mensenrecht. Het gemeentebestuur heeft daarom bureau Companen op pad gestuurd om te kijken óf er animo is.

Dat er een groot tekort is aan woonwagens, is een zekerheid. In buurgemeente Amersfoort woedt er zelfs al jaren een strijd over. De stad kent momenteel twaalf woonwagenlocaties met 142 standplaatsen. Onderzoek leert dat er per direct 67 nieuwe standplaatsen nodig zijn voor kinderen van woonwagenbewoners, die nu niet op zichzelf kunnen wonen.

Huidige woonwagenbewoners beklagen zich erover dat de gemeente veel te weinig doet om meer standplaatsen uit de grond te stampen. "Door dit uitsterfbeleid verdwijnt onze hele cultuur", stelde Karel Foulon eind vorig jaar nog in het AD.

"Amersfoort is de afgelopen jaren gegroeid van 100.000 naar 160.000 inwoners. Daardoor zijn er duizenden woningen en appartementen bijgebouwd. Maar nauwelijks woonwagens. De verhouding is dus volkomen scheef."

Leusden roept mensen die in een woonwagen willen wonen op zich te melden, onder meer via een formulier op de website van de gemeente. Volgende maand maakt Companen de balans op, waarna ze de gemeente inlicht over de uitkomsten. Is er animo, dan gaat Leusden 'de mogelijkheden onderzoeken', stelt ze.