In Soest is afgelopen nacht een geparkeerde auto in een gat in de weg gezakt. Een gesprongen waterleiding zorgde ervoor dat de auto in het gat zakte. Ook kwam de hele straat blank te staan.

De waterleiding die het gat veroorzaakte sprong rond 00.15 uur. Medewerkers van Vitens waren snel ter plaatse om de de leiding te repareren. Vanwege de gesprongen waterleiding zaten er twintig huishoudens zonder water. Naast het voertuig dat wegzakte heeft de gesprongen waterleiding verder voor weinig overlast gezorgd, aldus een woordvoerder van Vitens.