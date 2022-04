Na de grote IT-storing van zondag, rijden de treinen maandagochtend weer zoals het hoort, meldt een woordvoerder van de NS. De lengte en het type van de treinen kunnen nog afwijken op een bepaald traject, maar verder rijden de treinen weer volgens dienstregeling.

De storing begon gisteren aan het einde van de ochtend en was aan het einde van de dag weer verholpen. Toch konden pas om 01:00 vannacht de eerste treinen weer opstarten tussen Amsterdam en Schiphol.

Volgens een woordvoerder is het nog niet bekend waardoor de storing is ontstaan. "We zijn de oorzaak nog steeds grondig aan het onderzoeken. We willen heel graag voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer zal gebeuren", vertelt hij.