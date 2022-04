Aan de Heilleweg in het buurtschap Heille bij Sluis is zaterdagochtend een houtopslag verloren gegaan door brand. De brandweer wist wel te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woning.

Het hout lag opgeslagen tussen een andere loods en een woning. Daar ontstond rond 11.20 uur de brand en vervolgens sloeg het vuur over tot de aanbouw van de loods. De brandweer wist te voorkomen dat de brand verder oversloeg en had rond 11.45 uur de brand onder controle. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.