In het Bakkerspark in Rhoon zijn opnieuw vernielingen gepleegd. Het hek, dat geplaatst was om gevaar voor kleine kinderen te voorkomen, is gesloopt en er is nog meer van het speeltoestel kapot gemaakt. Eerder was ook al de buis van het speeltoestel vernield.

Het gaat langer duren en meer geld kosten om het speeltoestel te repareren, zo laat een wijkagent weten op Instagram. 'De daders houden hier kennelijk geen rekening mee', schrijft hij bij de post. Wie de daders zijn, weet de wijkagent niet. Ook is het niet bekend of het dezelfde daders zijn die eerder de buis hadden vernield.