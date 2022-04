Bij een steekpartij op een perron van treinstation Blaak in Rotterdam is zaterdagmiddag een jongen zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd gestoken na een ruzie. Een jongen en een meisje gingen er na de steekpartij vandoor. De politie is op zoek naar hen.

Volgens een woordvoerder van de politie ontstond de ruzie al in de trein. Toen het drietal was uitgestapt ging de vete verder. Er werd in eerste instantie gedreigd met een mes en gevochten. Daarna werd de jongen gestoken. De verdachten gingen er in onbekende richting vandoor. Het is niet bekend wat voor verwondingen het slachtoffer precies heeft. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een traumateam kwam ter plaatse om hulp te verlenen. De politie doet op dit moment sporenonderzoek en bekijkt camerabeelden van het incident.