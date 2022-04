In aanwezigheid van een aantal omwonenden is woensdagmiddag de nieuwste Leidse fietsstraat officieel in gebruik genomen.

Het gaat om de parallelweg van de Haagweg, het gedeelte tussen de Churchillaan en de Waddingerbrug. De fietsers krijgen er nu ruim baan, auto's zijn er voortaan slechts te gast. De ventweg langs de Haagweg-Zuid is onderdeel van de doorgaande fietsroute tussen het centrum van Leiden en Den Haag. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser is de weg ingericht als fietsstraat. Wethouder Ashley North (GroenLinks) knipte bij de opening symbolisch een verkeerslint door. "De grootste verandering is dat het hier nu veel veiliger is voor de fietser. Het asfalt maakt het comfortabeler en door de inrichting hoeven fietsers niet meer de stoep op te schieten als er een tegenligger aankomt", zegt North.