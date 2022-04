Op de Daal en Bergselaan in Den Haag zijn zaterdagmiddag twee auto's op elkaar geknald. De brandweer heeft een bestuurder bevrijd die bekneld zat. Beide voertuigen hebben veel schade.

Allebei de bestuurders worden door medewerkers van de ambulance onderzocht. Ten tijde van het ongeval was de weg gestremd in beide richtingen ter hoogte van de Ridderspoorweg. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.