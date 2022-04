Het aantal coronagevallen in Oost-Nederland blijft maar verder afnemen. Voor de vierde dag op rij werden er minder besmettingen dan de dag ervoor geregistreerd. In de afgelopen 24 uur ging het om 2101 positieve tests, ruim vijfhonderd minder dan vrijdag (2671). Eén gemeente heeft zelfs helemaal geen nieuwe gevallen.

Van de drie veiligheidsregio's in Oost-Nederland is Noord- en Oost-Gelderland (1059) goed voor de helft van de besmettingen. Dat komt mede door Brummen, waar verhoudingsgewijs de meeste positieve tests werden geregistreerd: 201,1 per 100.000 inwoners. In absolute aantallen gaat dit om 50 mensen. Dit is ook de enige regionale gemeente die oranje kleurt op de coronakaart.

De rest van de kaart wordt met de dag steeds lichter. In IJsselland zijn er 661 nieuwe gevallen bijgekomen, Flevoland meldt er 381. Op Urk werd het afgelopen etmaal niemand positief getest.

De dalende trend is ook in de rest van het land terug te zien. Het weekgemiddelde daalt zelfs al ruim een halve maand. In totaal registreerde Het RIVM afgelopen etmaal 16.936 nieuwe besmettingen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ten opzichte van vrijdag met 69 gedaald naar 1758.

Het coronavirus wordt voortaan meer benaderd als een griep, maar komend najaar wordt volgens minister Ernst Kuipers toch spannend.