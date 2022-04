Voetbalclub Be Quick '28 in Zwolle heeft zaterdag voor alle wedstrijden op het sportpark een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Hüseyin Torunlar. Dit 'zeer gewaardeerde clublid' werd woensdag op brute wijze vermoord in de McDonald's op slechts een steenworp afstand van zijn geliefde cluppie.

De meeste wedstrijden van Be Quick gingen wel gewoon door, met uitzondering van uitwedstrijd van het eerste elftal tegen Enter Vooruit. Daarin speelt namelijk Hüseyins zoon, Can.

Volgens clubvoorzitter Ben Venema is het nieuws vooral in die selectie enorm hard aangekomen. "Dat is een groep jongens die al vanaf de jeugd samenspeelt.

Hüseyin is al die tijd erg betrokken geweest bij deze groep als vader van Can, maar ook als begeleider.'' Aanstaande maandag is er een bijeenkomst gepland in het clubhuis van Be Quick waar de spelers hun emoties en verdriet kunnen delen en verwerken.

Prettige, gulle man

In een in memoriam op de site van de club wordt hij beschreven als een gezellige, prettige en gulle persoonlijkheid die altijd voor iedereen broodjes en andere versnaperingen haalde, 'soms goed voor bijna de halve kantineomzet'.

Zelf voetbalde hij niet, maar hij zette zich wel in als vrijwilliger. Hij floot bij wedstrijden en was als grensrechter actief in het elftal van zijn zoon. Bovendien was hij als scheidsrechter betrokken bij de jaarlijkse penaltybokaal.

Vanaf 2011 was hij als eigenaar van restaurant Sahara gedurende vier jaar hoofdsponsor van het nieuw gestarte zomeravondvoetbaltoernooi.

Dat hij afgelopen woensdag op 'zo'n afschuwelijke wijze om het leven kwam, zo dicht bij het sportpark' wekt veel ongeloof op. "Wij wensen alle nabestaanden van Hüseyin en uiteraard ook van zijn broer Ali alle sterkte toe de komende tijd.''

Venema: "We blijven overigens ver weg van eventuele oorzaken en achtergronden van zijn dood. Wij hebben een clubman verloren, dat is voor ons even het enige dat telt.''