Tegen de achtergevel van een winkel aan de woonboulevard aan Kruisvoort is zaterdag een kleine brand ontstaan.

Dat gebeurde rond 15.10 uur. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. De brandweer heeft het een en ander geblust. Bij de brand is er rook binnen het pand gekomen, die heeft de brandweer met een grote ventilator-aanhanger verdreven uit de winkel.