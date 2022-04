Een bestuurder negeerde vrijdagavond een stopteken van de politie op de A16 bij de afrit Prinsenbeek. Hij reed met hoge snelheid door over de snelweg waarna de politie een achtervolging inzette.

Agenten gaven rond 20.45 uur bij de afrit Prinsenbeek een stopteken aan de bestuurder omdat ze de auto graag wilden controleren. De bestuurder leek de agenten in eerste instantie te volgen, maar besloot later toch om rechtdoor de snelweg op te rijden in de richting van de Belgische grens.

Tijdens de achtervolging reed de bestuurder met hoge snelheid en gevaarlijk rijgedrag over de A16. De bestuurder vervolgde zijn weg naar een parkeerterrein. Ook daar reed hij met hoge snelheid overheen. Om de gevaarlijke situatie te stoppen reden de agenten de auto opzettelijk aan.

Wegrennen

Hierna renden de inzittenden snel weg. Uiteindelijk werd een 23-jarige verdachte uit Rotterdam aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de achtervolging en de inzittenden.