De A27 van Utrecht richting Hilversum is weer open nadat die sinds 6.00 uur vanmorgen afgesloten was vanwege een wilde politieachtervolging. Daarbij hebben agenten enkele schoten gelost. In de auto is een explosief gevonden. Eén persoon is opgepakt, de politie zoekt naar de overige verdachten.

Rond 4.45 uur vannacht kreeg de politie een melding binnen bij de meldkamer: er reed een verdachte Audi in Noord-Brabant. De auto werd snel opgespoord, waarna een lange achtervolging begon. Meerdere politieauto's, ondersteund door een politiehelikopter, zaten de auto op de hielen. De achtervolging eindigde rond 6.00 uur op de A27 ter hoogte van natuurgebied Amelisweerd bij Utrecht. Daar kwam de verdachte auto tot stilstand waarna de inzittenden er te voet vandoor gingen. De politie kon één van de verdachten in de omgeving aanhouden en zocht daarna met zaklampen langs de weg en in de struiken. Andere verdachten wisten te ontkomen. Politie schiet Tijdens de achtervolging loste de politie waarschuwingsschoten. Na de aanhouding ging de zoekactie verder: onder andere in het bosrijke Amelisweerd trokken agenten met speurhonden het gebied in. Vanaf dat moment was de A27 in beide richtingen afgesloten vanwege het politieonderzoek. Op de vluchtstrook van de weg stond ondertussen de auto van de verdachten, een Audi, waaruit meerdere koevoeten en een sloophamer werden gehaald. Uit de kofferbak kwamen twee grote tassen en vijf grote jerrycans met een onbekende vloeistof. Het Team Explosievenverkenning kwam ter plekke, daarna arriveerde de Explosieven Opruimingsdienst, en ook de brandweer stond stand-by. Een fotograaf ter plaatse meldde dat het er alle schijn van had dat er daadwerkelijk explosieven zijn aangetroffen in de auto. "Een medewerker van het Team Explosievenverkenning heeft in bompak één van de twee tassen uit de auto onderzocht. Daar kwam een flinke kabelbundel uit met een zwart pakketje aan het uiteinde. Voor zover ik kon zien, waren het twee losse kabelbundels met aan ieder een zwart pakje." Ook stond een robot paraat van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Of die daadwerkelijk is ingezet, is niet duidelijk. Omdat het onderzoek zoveel tijd in beslag nam, heeft de brandweer een verzorgingsunit ter plaatse laten komen met koffie en snacks voor hun personeel.