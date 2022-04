Overal zingen de vogels en barsten bloemknoppen open. Een enkele sneeuwbui daargelaten is het voorjaar uitgebroken.

Nergens beleef je dat zo intens als op landgoederen en buitenplaatsen. Daar knallen de bloemen uit de grond en zingen de vogels dat het een lieve lust is. Op Buitenplaats Leyduin kan boswachter Jeroen Engelhart het voorjaar nauwelijks bijhouden.

Een buitenplaats biedt de mooiste combinatie van park en natuur: grote oude bomen, bloeiende struiken, veel vogels en stinzeplanten. Boswachter Jeroen Engelhart van Landschap Noord-Holland legt uit: "Stinzeplanten zijn oude bolgewassen die je vroeger vooral bij rijke boeren in de tuin zag staan. In Friesland heten die boerderijen Stinzen, naar het Friese woord voor steen: stien."

Het gele speenkruid hoort daarbij. "De voorbode van het voorjaar. Ze staan vaak onder bomen en bloeien al voordat er blad aan de boom zit." Ook op Leyduin staan overal de gele bloemetjes van het speenkruid te stralen.

Alles wat veren heeft, ziet er op zijn paasbest uit. "De vogelmannen zijn nu op hun mooist om de dames te kunnen veroveren." Ze zien er niet alleen mooi uit, ze klinken ook heel fraai. Een roodborstje gaat vlakbij zitten en geeft een prachtig concert. Het diertje gaat volledig op in zijn gezang en we genieten mee.

Engelhart: "Roodborsjes zijn vaak helemaal niet schuw en komen vlakbij je als je in de tuin aan het werk bent. Ze gokken er op dat je de bodem een beetje voor ze omwerkt zodat zij daar op zoek kunnen gaan naar wormpjes en insecten."

Buitenplaats Leyduin is vrij toegankelijk. Je kan er fietsen op verharde paden en wandelen door het bos. Een deel van het bos is ingericht speciaal voor kinderen om hutten te bouwen en met takken te slepen.

"Kinderen willen nou eenmaal spelen in het bos, maar omdat we met zoveel bij elkaar wonen in Noord-Holland heeft het bos daar onder te lijden. Daarom hebben we hier nu een soort bosspeelplaats gemaakt zodat de rest van het bos een beetje met rust wordt gelaten. We brengen hier expres takken naar toe zodat kinderen daar hutten mee kunnen bouwen."

Ga genieten van het voorjaar op buitenplaats Leyduin. Je kan de auto kwijt op een grote parkeerplaats en na een wandeling is er koffie met gebak.