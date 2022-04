Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een aanrijding op de A16 bij Ridderkerk. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist werd op de snelweg geraakt door een ander voertuig, dat met 230 kilometer per uur over de A16 reed.

Vermoedelijk was de bestuurder van de te snel rijdende auto onder invloed, maar dit moet nog onderzocht worden. "Hij weigerde alle alcohol- en drugstesten vannacht", aldus een woordvoerder van de politie. De bestuurder is ter plekke aangehouden en meegenomen naar het bureau. Vanwege de ernst van het ongeluk kwamen de politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team met spoed ter plaatse. Ook werd de brandweer opgeroepen, om het slachtoffer te kunnen bevrijden uit de auto. De politie is een onderzoek gestart naar het ongeval. De hoofdrijbaan van de A16 is in de nacht tijdelijk afgesloten geweest, maar inmiddels is deze weer open voor verkeer.