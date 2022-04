GBA, winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen-Chaam, wil met GBSV en VVD een coalitie gaan vormen.

De drie fracties hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken, staat in een gezamenlijk persbericht. Ze gaan nu over de inhoud van een coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling binnen het college praten.

Het heeft er alle schijn van dat wethouders Erik Wilmsen en Frank van Raak namens GBA respectievelijk GBSV doorgaan. VVD'er Guus Huijben, nestor in de gemeenteraad, wil ook graag tot het college toetreden.

Daarmee valt het CDA uit de wethoudersploeg van Alphen-Chaam. Ook nieuwkomer D66 en GSU, beide goed voor één zetel, blijven buiten de macht.

De afgelopen periode deden alle fracties mee aan een raadsbrede samenwerking. Van dat model stappen GBA, GBSV en VVD nu af. Met 10 van de 15 zetels beschikken ze over een sterke meerderheid. Om tot elkaar te komen hebben ze geen informateur of verkenner nodig gehad.

Het CDA was vier jaar geleden nog de grootse partij, maar moest vorige maand 1 van zijn 4 zetels inleveren. GBA, geworteld in Alphen, en GBSV, geworteld in Chaam, bleven op 4 zetels steken. De VVD haalde zijn 2 zetels verspreid over de hele gemeente op.