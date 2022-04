In een telefoonwinkel aan de Kritzingerstraat in de Haagse wijk Transvaal heeft vrijdagmorgen een gewelddadige overval plaatsgevonden. De politie is op zoek naar vier daders.

De overval vond op vrijdag plaats rond 11.15 uur. Er waren vier mannen bij betrokken die er met een nog onbekende buit vandoor zijn gegaan. Er is, voor zover bekend, niemand gewond geraakt. Van de overvallers ontbreekt echter ieder spoor. De politie vraagt daarom alert te zijn. Het gaat om één man met een donkere huidskleur van ongeveer 1.80 meter lang. Alle mannen dragen grijze en zwart gewatteerde jassen. Ook zijn ze herkenbaar aan hun joggingbroeken.