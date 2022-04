Haagse gezinnen die hun huis beschikbaar stellen voor Oekraïense vluchtelingen worden door de gemeente beloond met een cadeaubon.

De gastgezinnen kunnen zichzelf opgeven voor de Haagse Pluim ter waarde van honderd euro.

Gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen kunnen via een digitaal formulier een Pluim aanvragen. Dat kan via de site van de gemeente. De aanvragen worden gecontroleerd, waarna de Pluim via post wordt verstuurd.