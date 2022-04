Een busje en een camper zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan aan de Bessenvlinderstraat in Eindhoven. Van de twee voertuigen is na de brand nagenoeg niks over. Ook een derde wagen raakte beschadigd.

De eigenaar van het busje zou enkele knallen hebben gehoord toen hij in de keuken bezig was. Hij wilde het busje nog verplaatsen, maar op dat moment was het vuur al overgeslagen naar de camper. In de camper stonden twee gasflessen. Deze konden op tijd worden gekoeld door de brandweer. Een derde auto, enkele parkeervakken verderop, raakte ook flink beschadigd bij de brand. Volgende de man van het busje is er 'duidelijk sprake van brandstichting'. Een getuige zou volgens hem hebben gezien hoe een kleine zwarte auto op hoge snelheid wegreed. Agenten konden vooralsnog geen uitsluitsel geven over de oorzaak. De politie doet onderzoek.