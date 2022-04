Elektrisch rijden is populair onder inwoners van de provincie Groningen. Bij de aankoop van een volgende auto kiest 12,7 procent voor een elektrisch model, waar het landelijk gemiddelde 8,3 procent is. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan en onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

De partijen vroegen aan 2000 Nederlanders (evenredig verdeeld) welk type de eerstvolgende auto is die zij kopen. In Groningen bleken elektrische auto's in trek te zijn. Alleen in Flevoland is een elektrische aandrijving nog populairder dan in Groningen.



Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor Groningers alles of niets is. Waar een volledig elektrische auto dus flink wat populariteit geniet, geldt dat niet voor hybrides.

De plug-inhybride scoort gemiddeld, terwijl er onder Groningers nauwelijks interesse is in hybrides zonder stekker. Er is geen enkele andere provincie waar het percentage verwachte hybrides nog lager ligt dan in Groningen.



Waar dieselauto's 'overall' gezien steeds verder uitgefaseerd worden, genieten ze in het noorden van Nederland nog altijd een vrij grote populariteit. In Friesland en Groningen kiest nog altijd een op de negen mensen voor diesel.

Benzine is in heel Nederland nog altijd veruit het populairst. In Groningen zegt bijna vier op de tien inwoners bij de aankoop van een volgende auto voor benzine te gaan.



Groningen ook al leidend in zonnepanelen



Waar elektrisch rijden in Groningen dus populair is, bleek uit eerder onderzoek van Zonneplan ook al dat de provincie het hoogst scoort als het gaat om zonnepanelen. Van alle koopwoningen met een geschikt dak wekt in Groningen bijna 34 procent eigen stroom op.

Daarmee is het de provincie met de hoogste zonnepanelendichtheid van Nederland.