Het is een langgekoesterde wens van de bewoners van het Rozenprieel. Een fietsenstalling in de buurt. Die komt er nu eindelijk, in de buurt van de Kampersingel. Een feestje waard, zou je denken. Maar toch is er van tevredenheid nog weinig te merken bij de wijkraad.

"Ongelooflijk", reageert Maarten Pieter Schinkel, voorzitter van de wijkraad, op het besluit van de gemeente. "Verantwoordelijk wethouder Botter gaat helemaal niet in op de discussie en geeft geen antwoord op onze vragen. Dit is namelijk niet de plek die wij voor ogen hebben. Niemand gaat driehonderd meter verderop zijn fiets parkeren."

Schinkel en zijn buurtgenoten hebben namelijk een andere locatie op het oog. Het leegstaande gebouw Edelweiss, de voormalig 'Stoom, Wasch en Strijkinrichting', vinden zij uitermate geschikt als buurtfietsenstalling in het Rozenprieel.

Er is volgens de wijkraadvoorzitter grote behoefte aan zo'n stalling voor enkele tientallen fietsen. "We hebben zelf onderzoek gedaan of er in het verwaarloosde pand een fietsenstalling kan komen. En dat is zeker mogelijk. Ook is het draagvlak ervoor groot."

'Geen ruimte voor een fietsenstalling'

De gemeente Haarlem laat weten dat er in het Eidelweiss-pand geen ruimte is voor fietsen. In het pand moeten woningen komen. Dan is het niet handig om daar ook fietsen te gaan stallen, vindt de gemeente.

Schinkel snapt de keuze van de gemeente echt niet, maar heeft wel hoop voor de toekomst. "De hele buurt heeft gestemd op partijen die wél een fietsenstalling in Edelweiss willen. Hopelijk komen die partijen in de coalitie, zonder Jur Botter (D66) en krijgen we de komende regeerperiode toch onze fietsenstalling."

