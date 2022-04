Het Leidse bedrijf Flex IT, onderdeel van de Infotheek Groep, heeft vrijdag de overname aangekondigd van het Duitse MKCL. De overname maakt deel uit van Flex IT's missie om leider te worden in een volledig circulaire Europese markt. Omdat de levensduur van IT-hardware nu nog maar drie tot vijf jaar is, blijft de jaarlijkse IT-afvalberg zich opstapelen.

Volgens Flex IT is het verlengen van die levenscyclus de sleutel om de impact op het milieu drastisch te verminderen. Met de overname van MKCL zet Flex IT volgens CEO Leon Timmermans een grote stap voorwaarts in haar positie als circulaire dienstverlener voor leveranciers. "Bovendien stelt het Flex IT in staat om organisaties verder te helpen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen door circulaire Lenovo-producten aan te bieden op de Europese markt. De verwachting is dat de behoefte aan duurzame ICT-computers en laptops de komende jaren flink zal groeien. Flex IT wil bedrijven ondersteunen bij deze transitie en de overname van MKCL helpt om deze ambitie waar te maken." MKCL is een vertrouwd merk in het Europese IT-landschap en blijft actief onder de eigen naam. Al meer dan twintig jaar ontwikkelt MKCL innovatieve IT-services voor verschillende wereldwijde IT-leveranciers zoals Lenovo, en naast logistiek, productie en handel van IT-hardware, omvat het portfolio ook demopoolbeheer en andere IT-hardwareservices voor leveranciers. De afronding van de overname is onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt, en zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgerond.