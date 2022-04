Bij het schadebureau van de Nieuwe Sluis zijn tot vrijdag 115 meldingen gekomen, nadat vorige week met een veel te zware plof de oude Middensluis werd opgeblazen. De verwachting is dat het aantal nog licht zal oplopen.

Het gaat voornamelijk om scheuren in muren. Met 70 mensen is inmiddels een afspraak voor schade-opname ingepland. Over de oorzaak van de zware explosie kan de Nieuwe Sluis nog niets zeggen. Eerst moet het kabinet Kamervragen van de SGP beantwoorden.