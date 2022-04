Het Openbaar Ministerie wil dat twee mannen acht jaar de cel in gaan voor het voorbereiden van de moord op Ayla Mintjes in Slotervaart. Ze werden betrapt toen ze probeerden een peilbaken te plakken onder de auto van haar vriend Anis B. in de Maassluisstraat.

Een paar dagen na hun arrestatie wegens poging inbraak werd de auto onder vuur genomen terwijl B. en Mintjes erin zaten. Mintjes overleefde die schietpartij niet.

Aangenomen wordt dat B. het eigenlijke doelwit was. Volgens het OM zijn de twee mannen niet de schutters, maar wisten ze wel dat er een liquidatie plaats zou gaan vinden. Verder zouden ze Mintjes, die in de auto van B. reed, eerder hebben gevolgd. Zij had dat door en noteerde het kenteken.

"De voorbereiders leveren een bijdrage aan het uiteindelijke liquideren en maken de uitvoering van het plan mede mogelijk", zei de officier van justitie vanmiddag in de rechtbank. "Daarbij is sprake van onderlinge verwisselbaarheid van rollen. Samen zorgen de spotters, plakkers en hitters er immers voor dat de taak wordt volbracht. En die rol hebben de verdachten vervuld."

Beide mannen erkenden vandaag dat ze inderdaad in de garage probeerden in te breken en een peilbaken onder de zwarte Mercedes wilden plakken.

Maar de opdrachtgever zou hebben gezegd dat dat om een andere reden nodig was. De vriend van Mintjens zou nog geld verschuldigd zijn voor een investering in een partij onderschepte cocaïne. Zijn auto zou daarom gestolen moeten worden en hij zou de wagen daarna terug moeten kopen en daarmee de ontstane schuld aflossen.

Het was een verklaring waar ook de rechters vragen over hadden. "Leest u wel eens kranten over misdrijven?", vroeg een van hen. "Dan weet je natuurlijk ook dat toch het regelmatig voorkomt dat als er een transport mislukt is, dat er wat meer gebeurt dan alleen maar incasso. Dat is niet bij u opgekomen?"

De advocaten wilden dat hun cliënten, die al vele maanden in voorarrest zitten, vrijgesproken worden. Ze wezen erop dat een 23-jarige man die er vorig jaar wel in slaagde om een peilbaken onder een auto die door Anis B. werd gebruikt te plakken geen celstraf kreeg.

Het proberen te plakken van het peilbaken door de twee in de Maassluisstraat zou volgens hen volledig losstaan van de uiteindelijke dodelijke schietpartij. "Er bestaat geen link tussen die twee dingen", zei advocaat Eric Steller.

De rechtbank doet op 15 april uitspraak. De mogelijke schutters staan nog later terecht.