GroenLinks, VVD en D66 in Zeist gaan tóch kijken of ze samen met ChristenUnie/SGP een nieuw college van burgemeester en wethouders kan vormen. Nieuwe gesprekken tussen die drie grootste partijen hebben geleid tot voldoende vertrouwen in die optie.

Afgelopen week presenteerde informateur Thijs de la Court zijn bevindingen na gesprekken met alle 10 de fracties in de nieuwe gemeenteraad. Daaruit concludeerde hij ook dat een coalitie van GroenLinks-VVD-D66-ChristenUnie/SGP de beste optie is om een solide meerderheidscoalitie meet te vormen. Hoewel De la Court grote overeenkomst vaststelde tussen de verschillende verkiezingsprogramma's en ook een goede harmonie tussen de partijen proefde, leidde dat voorstel niet direct tot enthousiasme bij de VVD. Die gaf in eerste instantie de voorkeur aan een samenwerking met de grootste drie partijen en in tweede geval eerder met het CDA dan met de als wat progressiever beoordeelde CU/SGP. Een aanvullend gesprek heeft ertoe geleid dat de vier partijen toch gaan verder praten. Plan is nu om samen een analyse te maken van de uitdagingen in de komende vier jaar, in de verwachting daarover verdere afspraken te kunnen maken.