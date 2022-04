Politiek Soest beleeft een primeur: Soest 2002 en Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) gaan met elkaar in gesprek als eerste stap voor de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Het is nog nooit gebeurd dat deze twee gedoodverfde 'aartsivalen' samen optrokken.

Dat is de opmerkelijke uitkomst van de bevindingen van informateur Yvonne van Mastrigt, tot voor kort nog waarnemend burgemeester in Woudenberg.

Zij onderzoekt welke coalities er gesmeed kunnen worden in Soest. Zij vindt dit gesprek 'noodzakelijk' blijkt uit haar verslag. "Er ligt een nieuwe kans voor Soest voor het grijpen", stelt ze onder meer. Ze stelde in de gesprekken vast dat breed behoefte is aan een groter onderling vertrouwen.

Dat deze partijen met elkaar om tafel gaan, is kijkend naar de verkiezingsuitslag logisch. Beide partijen zijn vrijwel even groot en hebben allebei vijf zetels.

Van Mastrigt adviseert nu als eerste een gesprek tussen deze partijen om samenwerking te onderzoeken. VVD (vijf zetels), PvdA (twee), CU/SGP (twee), GroenLinks (drie) en Partij Ons Soesterberg (drie) zijn volgens haar voor de hand liggende gesprekspartners voor het vervolgtraject.

'Kernbezetting'

Als mogelijk combinatie ligt een college van Soest 2002, GGS en VVD voor de hand. Pas wanneer blijkt dat deze 'kernbezetting' niet haalbaar blijkt, komen andere combinaties zonder GGS of Soest 2002 in beeld. De andere genoemde partijen hebben gezegd hiervoor open te staan. De kleinste partijen CDA en BurgerBelangen komen met elk één zetel niet in aanmerking.

Een punt van aandacht is dat het gesprek over bouwen buiten de rode contour, een door de provincie getrokken lijn om Soest, volgens Van Mastrigt mogelijk is geworden op basis van de zetelverdeling in de raad. Het advies van Van Mastrigt is: stel vast dat er ruimte is en geef het gesprek hierover vorm.