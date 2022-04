Het provinciebestuur heeft groen licht gegeven voor het plan een zonneveld voor maximaal 25 jaar aan te leggen in een weiland tussen Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Dit is nu nog boerenland, maar wordt op den duur gebruikt voor de sierteelt.

Het terrein van bijna 20 hectare (ruim 30 voetbalvelden) ligt aan de Hogeveenseweg, net ten westen van het pot- en containerteeltterrein (PCT). Het is bestemd voor toekomstige uitbreiding van de Greenport Boskoop. Zolang daar nog niet wordt gebouwd, wil Alphen het inzetten voor het opwekken van zonne-energie.

Blokkeren

Het plan is om panelen te plaatsen op 12,5 ha. Ruim 7 ha wordt ingericht met groen en natuur, zodat het geheel niet uit de toon valt in deze polder. Ook helpt het dan in het behoud van de biodiversiteit, is de gedachtegang van Alphen.

Het provinciebestuur vindt dat prima, als de opwek maar bijdraagt aan het duurzamer maken van het sierteeltterrein van PCT. Ook mag het tijdelijke gebruik als zonneveld de verdere ontwikkeling van de Greenport niet blokkeren. Dat meldt gedeputeerde Anne Koning (ruimte, PvdA) in een brief aan provinciale staten.