Justitie gaat ervan uit dat de 32-jarige verdachte van de dubbele moord in de McDonald's in Zwolle de schutter is. Hij blijft nog zeker twee weken in de cel. De man uit de regio Arnhem meldde zich uren na de moord zelf bij de politie en heeft een verklaring afgelegd.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord. De broers Hüseyin (62) en Ali (57) Torunlar werden woensdag rond 18.00 uur doodgeschoten in het bomvolle restaurant aan de Floresstraat in Zwolle. Volgens woordvoerder Annette Toonen van het Openbaar Ministerie 'lijkt het erop dat de man de schutter is'. De verdachte heeft een verklaring afgelegd en op basis van die verklaring gaan politie en justitie uit van een gerichte actie. Daarom wordt hij formeel verdacht van moord. Hij is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle. Die heeft besloten dat de man nog zeker veertien dagen moet zitten. Alleen contact advocaat De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Die kan desgevraagd dan ook niet inhoudelijk op de zaak reageren.