In een jaar tijd is het aantal openstaande horecavacatures met 198 procent gestegen in Overijssel. Sinds restaurants en kroegen de deuren hebben geopend begin dit jaar, heeft de vraag een vlucht genomen. Tussen januari en maart steeg de vraag maar liefst 73 procent.

In maart vorig jaar stonden er nog 168 vacatures open, dit jaar zijn dat er inmiddels 500. Met de start van het terras- en festivalseizoen betekent dat volop werk in de zogenoemde 'gastvrijheidsindustrie'. Variërend van functies in attractieparken, evenementenhallen, restaurants, bars en op festivals en terrassen.

Landelijk is een vergelijkbaar beeld zichtbaar. Er is sprake van een verviervoudiging van het aantal beschikbare banen in de sector ten opzichte van vorig jaar. De vraag is het grootst naar mensen in de bediening, zo blijkt uit een analyse van Randstad.

Top vijf hospitality-vacatures Overijssel

1. Medewerker bediening.

2. Kok.

3. Medewerker keuken.

4. Cateringmedewerker.

5.Horeca manager.