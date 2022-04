Om de tijdelijke locatie van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg goed vindbaar en toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden, heeft stichting Geluid en Zicht een audiomaquette gemaakt. Ook is er een blindegeleidelijn tussen station Den Haag Centraal en het gebouw van de Tweede Kamer aangelegd. Deze worden op maandag 4 april door de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, geopend.

Bij de audiomaquette voelt een gebruiker met de handen de vorm en de materialen van het gebouw, en tegelijkertijd krijgt de gebruiker door de koptelefoon het geluid van de ruimte te horen.

In samenwerking met de gemeente Den Haag, de belangenvereniging Voorall en adviesbureau PBT is er een blindegeleidelijn tussen NS-station Den Haag Centraal en het gebouw van de Tweede Kamer gemaakt. De geleidelijn loopt van Den Haag Centraal zijde Anna van Buerenplein, over het Anna van Buerenplein, door het Prinses Irenepad naar de bezoekersingang van de Tweede Kamer.

De voorzitter opent dit samen met mensen die een visuele beperking hebben. De opening en ingebruikname is op maandag 4 april van 14.30 uur tot 16.00 uur in de Statenpassage (centrale hal) van de Tweede Kamer.