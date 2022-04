De politie van het basisteam Zuiderpark in Den Haag hield in de nacht van donderdag op vrijdag een man aan voor het rijden onder invloed. Agenten deden dit nadat hij tegen een boom was gereden.

De man was van de weg geraakt toen zijn baard in de fik vloog tijdens het aansteken van een sigaret. Waarschijnlijk kwam dit door de alcoholwalm uit zijn mond die een steekvlam veroorzaakte. Gelukkig kon hij het vuur zelf doven. Zijn sik is deels verbrand. De man blies op het bureau 1040 promille. Dat is ruim boven de toegestane hoeveelheid van 0,5 promille alcohol (ongeveer twee glazen alcohol) in het bloed. Voor beginnende bestuurders zijn de regels zelfs nog strenger en is 0,2 promille de limiet.