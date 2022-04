Een pand van Fontys op de TU/e is vrijdagmiddag tijdelijk ontruimd nadat twee gevaarlijke stoffen waren samengevoegd in een lab. Daardoor ging een vat bol staan, waarvoor de brandweer rond kwart over drie moest uitrukken.

De studenten moesten het gebouw verlaten en werden tijdelijk opgevangen in een ander pand. Een adviseur gevaarlijke stoffen deed onderzoek en zag dat door de reactie van de stoffen een vat bol was gaan staan en warm werd. Uiteindelijk bleek de dop op het vat dicht te zijn gedraaid, waardoor de stoffen niet konden ontsnappen. De brandweer heeft de druk van het vat gehaald, waardoor er geen kans meer was op ontploffing. Inmiddels is het gebouw van Fontys weer vrijgegeven.