Thermo Fisher Scientific gaat zijn stofvrije cleanroom in Eindhoven flink uitbreiden. Het bedrijf wil de aanbouw vanaf september in gebruik nemen.

Thermo Fisher maakt in Eindhoven elektronenmicroscopen. Door de uitbreiding wordt de cleanroom waar deze microscopen gemaakt worden 1100 vierkante meter groter, ongeveer 20 procent van de huidige capaciteit.

Heijmans uit Rosmalen is verantwoordelijk voor de nieuwbouw die bij de gebouwen van Thermo Fisher langs Achtseweg Noord in Eindhoven verrijst. Locatiedirecteur Maurits Smits heeft het in een persbericht over een 'opwindende groei' die de Eindhovense locatie van het Amerikaanse bedrijf doormaakt.

Op dit moment werken er ruim 1100 mensen in Eindhoven voor Thermo Fisher, dat allerlei benodigdheden voor laboratoria levert.

Thermo Fisher heeft ook testen ontwikkeld om het coronavirus mee op te speuren. Dat virus werd bovendien in kaart gebracht dankzij de elektronenmicroscopen uit Eindhoven. Mede dankzij corona boekte het Amerikaanse bedrijf vorig jaar een recordomzet van omgerekend 35 miljard euro. De winst was met zo'n 6,8 miljard euro bijna 20 procent hoger dan een jaar eerder.