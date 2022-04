Het Martini Ziekenhuis in Groningen ziet zich gedwongen tot het sluiten van zes tot acht van de veertien operatiekamers (OK's). Dit komt door het hoge ziekteverzuim onder personeel.

Naast het sluiten van ongeveer de helft van de OK's gaat ook een aantal verpleegafdelingen dicht. De maatregelen gelden vanaf vrijdag 1 april voor twee weken, daarna wordt een evaluatie gehouden.

Het Martini Ziekenhuis nam het besluit donderdagmiddag vanwege het belang van de zorgcontinuïteit. Door het hoge ziekteverzuim blijkt het niet mogelijk om de diensten rond te krijgen.

Bij het ziekteverzuim, dat gemiddeld op 12 procent ligt en uitschieters kent naar 20 procent, is thuisquarantaine wegens corona niet eens meegewogen.

"Door nu in te grijpen geven we gehoor aan een duidelijk signaal vanuit de kliniek", laat een bestuurslid in een reactie weten. Hij noemt het teleurstellend dat er opnieuw een dergelijke ingrijpende aanpassing in de capaciteit moet worden gedaan.

"De ontstane situatie laat ons echter geen andere keus. De gezondheid en vitaliteit van onze zorgprofessionals staan voorop, net als de kwaliteit van zorg voor onze patiënten."