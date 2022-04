Wethouder Isabelle Diks is voor het komende stadsbestuur niet opnieuw beschikbaar als wethouder. Dat heeft haar partij GroenLinks donderdagavond bekendgemaakt.

Diks zegt terug te gaan naar Den Haag, waar haar man is blijven wonen toen zij in 2020 verhuisde. Het viel haar zwaarder dan verwacht dat ze op grote afstand van elkaar woonden.



In april 2020 werd Diks wethouder in Groningen na het onverwachte vertrek van haar voorganger. Een rustige periode werd het niet. Haar aanstelling leidde tot rumoer, zowel in Groningen als in Den Haag.

Diks had in de jaren daarvoor, als Tweede Kamerlid, jaarlijks zevenduizend euro wachtgeld ontvangen, bovenop haar loon. Ze kreeg dat geld van de gemeente Leeuwarden, waar ze tot 2017 wethouder was. Diks beloofde al het ontvangen geld terug te storten.



In Groningen kreeg Diks tijdens haar periode als wethouder ook veel kritiek. Zo kreeg ze kritiek op haar plannen om de basisjeugdzorg in Groningen te clusteren binnen Samen, een nieuw onderdeel van WIJ Groningen. Daarnaast kreeg ze ook kritiek op haar plan om armoede aan te pakken.



Diks stelt dat haar vertrek niets te maken heeft met de kritiek. Het is volgens haar een eer en een genoegen om het wethouderschap in de zesde gemeente van Nederland te mogen vervullen.

"Ik kijk met veel plezier terug op een bijzondere periode in mijn leven, waarin ik me kon verdiepen in sociale onderwerpen en daarin met veel mensen heel fijn heb samengewerkt. Daarbij hoop en verwacht ik dat alles wat nu in gang is gezet bij mijn opvolger in goede handen achterblijft. De kiezer heeft in ieder geval aangegeven het ingezette beleid onder GroenLinks als grootste partij te waarderen."



Het bestuur van GroenLinks Groningen vindt het jammer, maar heeft begrip voor haar overwegingen. "In Isabelle vonden we een ervaren bestuurder die met het noorden en Groningen bekend was", zegt Arjan Helmantel, voorzitter van de afdeling.

"Ze heeft zich snel ingewerkt in voor GroenLinks belangrijke sociale onderwerpen als bestrijding van armoede en de herstructurering van de jeugdzorg. Van die taken heeft ze zich in deze twee jaar met verve gekweten."



Wat de toekomst voor Diks gaat brengen, weet ze nog niet. "Maar ik ben nog niet helemaal weg, dus eerst gaan we gewoon hard door met werken aan verandering!"