De politie heeft twee Rotterdammers (26 en 27 jaar) opgepakt, die betrokken zouden zijn bij de moord op Stephano in Rotterdam-Hillesluis op 31 december. De 31-jarige vader van twee kinderen werd op de stoep van zijn ouders onder vuur genomen, toen hij met zijn karaokeapparaat bij hen aankwam om Oud en Nieuw te vieren.

De mannen worden ook verdacht van betrokkenheid bij het in brand steken van een grijze Opel Corsa op de Langegeer in Vreewijk, enkele minuten na het schieten op de Westerbeekstraat.

De Opel Corsa is waarschijnlijk de vluchtauto. Van de brandstichting bestaan vage beelden. De rechter heeft besloten dat de twee mannen veertien dagen langer vast blijven zitten.

Kort na de moord hield de politie al een twintigjarige Rotterdammer aan. Later volgde een 43-jarige man uit Rotterdam. Deze mannen zijn inmiddels vrijgelaten. De twintigjarige is nog altijd verdachte.

Het onderzoek is nog niet afgerond en dus roept de politie mensen op om tips over de zaak anoniem te delen. Over het mogelijke motief voor de moord, die veel weg had van een liquidatie, wil het Openbaar Ministerie nog niets kwijt.

De dood van Stephano kwam hard aan bij zijn familie. "We begrijpen er niets van. Hij was een écht mooi mens. Deed nooit een vlieg kwaad'', vertelde zijn nicht daags na zijn dood. "Hoe kunnen wij iemand vandaag een gelukkig Nieuwjaar wensen als het nieuwe jaar helemaal niet gelukkig begint?''

Een kleine week later bewezen honderden bekenden en buurtgenoten hun laatste eer aan Stephano met een stille tocht naar het huis van zijn ouders.