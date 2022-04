De gemeente Rotterdam stelt het passagiersschip Volendam van de Holland America Line beschikbaar als noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. De Volendam gaat zaterdag voor anker in de Merwehaven en zal voor drie maanden als noodopvang dienen voor maximaal 1400 mensen.

Het personeel van de Holland America Line zorgt voor eten en drinken, schoonmaak en beveiliging aan boord. De gemeente Rotterdam neemt, samen met verschillende maatschappelijke organisaties, de medische en sociale zorg en het onderwijs voor de kinderen voor haar rekening. Deze noodopvang komt boven op de duizend plekken die de gemeente Rotterdam eerder al had toegezegd.

Het Rijk houdt rekening met een grote toestroom aan vluchtelingen en heeft daarom gemeenten gevraagd om op korte termijn voor noodopvang te zorgen.

Wethouder Vincent Karremans (VVD) vindt het belangrijk dat er een opvangplek voor vluchtelingen uit Oekraïne is. "De humanitaire gevolgen van de oorlog in Oekraïne dwingen ons tot nationale daadkracht.

Daarom stroopt Rotterdam de mouwen op, in samenwerking met heel veel maatschappelijke organisaties, bewoners en het bedrijfsleven. De overeenkomst met Holland America Line, een bedrijf dat zo nauw verbonden is met de geschiedenis van Rotterdam, komt niet alleen als geroepen; het is hartverwarmend."

Midden volgende week arriveren de eerste vluchtelingen aan boord. Dit zullen in de eerste dagen Oekraïense vluchtelingen zijn die nu in Rotterdamse hotels verblijven.

Die hotels hebben slechts voor een aantal weken ruimte beschikbaar. Ook Oekraïners die de komende weken naar de stad komen, kunnen op de Volendam terecht. Het doel is om in de tussentijd te zorgen voor duurzame opvang en huisvesting voor de vluchtelingen.