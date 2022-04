Scheuren in de muren en stenen die dreigen los te laten. Die combinatie is voor waterschap Scheldestromen reden om met onmiddellijke ingang de Kazematten in Vlissingen te sluiten.

De slechte staat van de eeuwenoude ruimten in het Keizersbolwerk onder de Boulevard De Ruyter kwam aan het licht tijdens een inspectie. De muren zijn er nog slechter aan toe dan voorheen. Uit het onderzoek blijkt ook dat weggebruikers op de boulevard zich geen zorgen hoeven te maken. Met de constructie is niets mis. De muren zijn meer dan een meter dik. Het ziet ernaar uit dat alleen de eerste laag stenen is aangetast door zout en water. De Kazematten maken deel uit van het Zeeuws maritiem muZEEum. Ze zijn in eigendom bij het waterschap en aangewezen als rijksmonument. Het bouwwerk bestaat in totaal uit dertien ruimten. Het maritiem museum gebruikt er een aantal van. Normaal gesproken zijn de kazematten alleen open tijdens het toeristenseizoen, van april tot oktober. Sluiting van de kazematten komt op een bijzonder slecht moment, omdat het bouwwerk juist dit weekend weer open zou gaan.