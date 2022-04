In een video op Instagram laat Glennis Grace weten dat ze spijt heeft van haar daden. De zangeres zou op 12 februari betrokken zijn geweest bij mishandeling van supermarktpersoneel van de Jumbo op de Westerstraat. "Ik had tot tien moeten tellen."

"Hier zit ik dan", zucht Grace. In de video van een paar minuten biedt ze haar excuses aan voor haar 'impulsieve gedrag'.

"De medewerkers van de Jumbo, de mensen met wie ik werk en iedereen om mij heen die hier betrokken bij is geraakt. Het spijt me. Ik had tot tien moeten tellen."

Getuigen meldden een dag na het voorval aan AT5/NH Amsterdam dat de zangeres betrokken was bij een geweldsincident. Er zouden ongeveer twaalf mensen de supermarkt zijn binnen gelopen die verschillende medewerkers begonnen te slaan en te schoppen.

Grace werd aangehouden en zat drie dagen vast. Zij, haar zoon en een medeverdachten hebben een gebiedsverbod gekregen. Ze mogen niet meer in de buurt van de supermarkt komen.

Volgens Grace zijn de zaken 'uit hun verband getrokken'. Toch had ze beter moeten weten, zegt ze. "Mijn zoon kwam thuis met een bebloed gezicht. Ik heb me laten leiden door mijn moederinstinct."

Ook zegt ze dat ze heeft geleerd van de situatie. "Ik weet nu hoe ik kan reageren en dat is vaak te impulsief."