Op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem gonsde het vrijdag rond: op de zolder van die school hebben drie leerlingen uit de tweede klas een liefdesbrief uit 1963 gevonden. In handgeschreven woorden staat er voor de 'allerliefste Anneke'. Toch blijkt Anneke helemaal niet te bestaan.

In een artikel dat vrijdag verscheen op de website van het Stedelijk stond dat de leerlingen Hannah van der Heijden, Anjali Yung en Liesbeth Hannema een dik vijftig jaar oude liefdesbrief hebben gevonden.

"Toen we de brief tijdens het opruimen op zolder vonden, waren we verbaasd", vertelt Anjali. "We dachten echt van wooo dit is iets wat je niet vaak meemaakt in je leven."

Toch blijkt de brief minder oud te zijn dan doet vermoeden. "1 april", zegt klasgenoot Liesbeth. "Het is vandaag een fopdag en deze brief hebben we zelf gemaakt."

Isabel Visser, docent informatica, verklaart. "Deze liefdesbrief is in het kader van mediawijsheid, een onderdeel van het vak informatica waarin we leerlingen proberen uit te leggen hoe nieuws werkt en informatie wordt verspreid."

Er wordt tijdens het vak onder andere gewezen op 'fake news' en hoe schadelijk dat kan zijn. "Fake news kan zorgen voor problemen", vervolgt Anjali. "Mensen kunnen dingen geloven die helemaal niet waar zijn. Ze kunnen dan zelfs dingen gaan doen, zonder geldige reden."

Als voorbeeld vertelt ze over een nep bericht dat in de media verschijnt waarin staat dat Ariana Grande morgen in Haarlem optreedt. "Er kunnen dan allemaal mensen naar die plek komen, terwijl er helemaal niemand is."

Volgens docent Visser is dit een onschuldig voorbeeld, maar stel dat het oorlog is of er zijn verkiezingen, dan moet je wel weten wat er waar is en wie je kan geloven.

De 1 april-brief van de scholieren is een praktijkvoorbeeld van hoe berichten in de media kunnen werken. "Tijdens de lessen leer ik de scholieren om bijvoorbeeld op bronnen te letten of dat ze niet alles zo maar als waarheid overnemen", aldus Visser.

Het is overigens niet de eerste keer dat Visser zo'n grap uithaalt. "Ik probeer het ieder jaar opnieuw, soms lukt de grap beter dan de andere keren. Maar het doel lukt altijd wel: bewustwording bij de scholieren. Daar gaat het om."