Voor Amsterdammers die vandaag hoopten op een dik pak sneeuw of een sneeuwballengevecht, viel het een beetje tegen toen ze vanmorgen naar buiten keken. Op veel plekken viel niet meer dan een dun laagje.

Het KNMI had tot vanmorgen 09:00 code geel uitgegeven. Bij de pont op Amsterdam Centraal leek de ochtendspits vanmorgen niet anders dan normaal. Daar was de sneeuw al vroeg gesmolten.

Op andere plekken in de stad bleef de sneeuw wel iets langer liggen. Het grasveld in het Westerpark bleef in de ochtend bedekt onder een dun laagje sneeuw.