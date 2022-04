De gemeente Voorschoten gaat vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in het gemeentehuis. Het raadhuis wordt gedeeltelijk leeggeruimd en verbouwd zodat er een veilig onderkomen voor minimaal vijftig Oekraïners ontstaat.

De opvanglocatie is beschikbaar voor een periode van zes maanden.

Er worden woonkamers gecreëerd, slaapkamers en uiteraard worden de nodige voorzieningen geregeld. In de komende weken vindt deze verbouwing plaats. Burgemeester Nadine Stemerdink is trots.

"Het is ongelooflijk mooi om te zien hoeveel de samenleving in Voorschoten doet om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Organisaties, verenigingen, kerkbesturen, scholen, ondernemers; iedereen staat klaar. De ambtelijke organisatie pakt ook deze crisis met volle inzet op. Een team is al een aantal weken hard aan het werk om de opvang te regelen, ervoor te zorgen dat de vluchtelingen leefgeld krijgen en formeel worden ingeschreven in de gemeente", vertelt zij.

Naast de opvang in het gemeentehuis worden er in Voorschoten op dit moment vierentwintig vluchtelingen opgevangen door particulieren en in Huize Bijdorp.