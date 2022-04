Progressief Zoeterwoude heeft na een eerste informatieronde besloten om het formeren van een nieuwe coalitie over te laten aan de andere partijen.

"We zijn tot de conclusie gekomen dat er op dit moment te weinig vertrouwen is tussen de partijen om te komen tot een stabiele coalitie waar PZ deel van uitmaakt", zegt fractievoorzitter Myrna van der Poel die namens PZ de gesprekken voerde.

"Natuurlijk is het jammer om tot deze constatering te moeten komen, maar als grootste partij nemen we onze verantwoordelijkheid serieus", zegt Van der Poel.

"We willen trouw blijven aan onze standpunten, dat is wat onze kiezers verwachten. Voor een coalitie is daarnaast vertrouwen en stabiliteit nodig en wij zien daar op dit moment te weinig basis voor bij eventuele partners."

PZ kwam op 16 maart als grootste partij naar voren bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zoeterwoude en was daarom als eerste aan zet om te proberen een coalitie te vormen.

Inmiddels heeft het CDA bekendgemaakt nu te gaan formeren met de VVD.