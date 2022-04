Bij een ongeluk op het Stadionviaduct in Rotterdam-Zuid is vrijdagnacht een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het viaduct bij De Kuip is zeker nog tot het einde van de ochtend afgesloten voor verkeer. De ravage is enorm.

Even voor 4.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag worden de hulpdiensten opgeroepen nadat het gruwelijk misgaat in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Op het viaduct, dat de Breeweg en de Coen Moulijnweg met elkaar verbindt, botsen auto's zo hard op elkaar dat één bestuurder het niet overleeft. Twee anderen raken gewond. Over de aard en de ernst van de verwondingen is nog niets bekend, zegt een woordvoerder van de politie. "Ze waren aanspreekbaar, maar moeten wel worden nagekeken." Grote ravage Op de plaats van het ongeval wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Bij het ongeval waren in totaal drie auto's betrokken, maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat het ongeval veroorzaakt heeft. Een politiewoordvoerder kan nog niet zeggen of het ongeval gebeurde door de gladheid, maar het wordt niet uitgesloten. Op het viaduct is de ravage na het ongeluk groot. Zo is het motorblok van één van de bolides door de klap gelanceerd en aan de andere kant van de weg terechtgekomen.