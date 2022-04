Woonbooteigenaren van de Waarderhaven zijn het zat dat hun tuinen verzakken aan de waterkant. Sinds de herinrichting in 2016 blijft de grond van de tuinen constant zakken en daarom zijn de bewoners in de afgelopen jaren zelf maar aan de slag gegaan om de grond op te hogen. Een zware klus en daar zijn ze nu wel klaar mee.

Woonbooteigenaren van de Waarderhaven zijn het zat dat hun tuinen verzakken aan de waterkant. Sinds de herinrichting in 2016 blijft de grond van de tuinen constant zakken en daarom zijn de bewoners in de afgelopen jaren zelf maar aan de slag gegaan om de grond op te hogen.

Een zware klus en daar zijn ze nu wel klaar mee. "Je kan bezig blijven met je tegels eruit halen en zand storten, want het zakt elk jaar weer verder in", zo vertelt een man, die al ruim tien jaar in de haven woont.

De tuinen die aan de woonboten grenzen, bestonden voor de herinrichting in 2016, deels uit water. Dit is gedempt waardoor de meeste woonbooteigenaren een grotere tuin kregen. De grond is eigendom van de gemeente Haarlem en de bewoners betalen voor het gebruik van de grondpacht aan de gemeente.

De grond van het deel dat gedempt is, zakt een paar centimeter per jaar. Hierdoor verzakken de tegels en ontstaan er gevaarlijke situaties kunnen. "Ik ben wel eens 30 centimeter naar beneden gezakt", zo vertelt Frans van Woensel, eigenaar van een woonboot. Hij heeft een deel van zijn tuin afgezet met bloempotten om te voorkomen dat er iemand gaat staan op het verzakte deel.

De problemen met de verzakte grond zijn bekend bij de gemeente Haarlem. Die wil 838.000 euro investeren in onder meer een drainage onder de tuintjes, het plaatsen van een grondwerend doek achter de damwand en de grond aanvullen met zand om zo de verzakkingen te verhelpen.

Ook wordt een deel van het geld besteed aan het herstellen van de bestrating, schuurtjes, schuttingen en de aanleg van kabels en leidingen tussen de woonboten en de kade. De gemeenteraad zal op 12 mei beslissen of ze akkoord gaat met het voorgestelde bedrag. De gemeente verwacht wel dat grond van de tuintjes over een paar jaar weer opnieuw moet worden opgehoogd.

De bewoners zijn blij met het voorgenomen besluit van de gemeente, maar twijfelen nog of het allemaal goed komt. Frans van Woensel: "Of ik vertrouwen heb of het goed komt? Ik hoop het alleen maar."