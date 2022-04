Poetin vindt dat 'onvriendelijke' landen Rusland in roebels moeten gaan betalen voor Russisch gas. Hij heeft een decreet ondertekend waarin staat dat kopers vanaf morgen, vrijdag 1 april, de roebelrekeningen bij Russische banken moeten openen.

Doen ze dat niet, dan zal de bevoorrading verminderen. In andere woorden, dan wordt het contract beëindigd. "We gaan niet aan liefdadigheid doen", zegt de president op de Russische televisie.

Vorige week eiste Poetin al dat westerse landen in roebels gaan betalen voor het gas, maar westerse bedrijven en regeringen hebben die eis afgewezen als een schending van bestaande contracten, die zijn vastgesteld in euro's of Amerikaanse dollars.

Maar nu dreigt Poetin dus met het stopzetten van de contracten. Die eis wordt gezien als een poging om de waarde van de roebel te verhogen. Die waarde is flink getroffen door de westerse sancties.



Maar wat betekent dat voor het Groningse gas als Poetin daadwerkelijk de levering van aardgas stopzet? Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw verzekerde de Tweede Kamer woensdag dat gas uit Groningen het allerlaatste redmiddel zou zijn. "Groningen komt alleen in beeld als er een tekort is aan gas", zei Vijlbrief.



Is dat dan misschien sneller aan de orde dan we eerder hadden gedacht? Nederland is in elk geval nog niet van plan is om in roebels te gaan betalen. Dat laat een woordvoerder van het kabinet aan Nu.nl weten. Mochten daardoor alle leveringen worden stopgezet, dan zal het gasnoodplan worden geactiveerd.



Gisteren, woensdag, liet Nederland nog weten het plan nog niet te activeren. Duitsland en Oostenrijk activeren het plan al wel. Zij houden de bevoorrading van gas extra in de gaten en roepen bedrijven en huishoudens op om zuiniger om te gaan met gas. Nederland activeert het gasnoodplan dus nog niet, maar komt vanaf zaterdag wel met een campagne. Wat Poetins uitspraken dus voor Groningen betekenen, zullen we nog even moeten afwachten.