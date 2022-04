Rijkswaterstaat meldt dat er sinds 19.00 uur donderdagavond 6 miljoen kilo zout gestrooid is.

Ook hebben sneeuwschuivers de hele nacht op wegen gereden om ze sneeuwvrij te maken. In acht provincies is code geel van kracht vanwege de sneeuw. Alleen in Zeeland, Limburg, Friesland en Groningen niet. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend, volgens het KNMI.

Op snelwegen in Noord-Holland en het midden van Nederland kan nog sneeuw liggen en kan het dus ook nog glad zijn, zegt de ANWB. Ook in andere delen van het land kan de winterse neerslag voor gladheid zorgen. Door het weer is er kans op een drukke ochtendspits.

Vooral in het westen en midden van Nederland staan vrijdagochtend files door gladheid en sneeuw. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag staan in beide richtingen lange files door ongevallen. De NS meldt vooralsnog geen verstoringen door het winterse weer.