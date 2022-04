Een bestuurder en een passagier van een auto die te water raakte in Breda, zijn door de brandweer bevrijd uit het voertuig. De auto kwam donderdag rond 22.25 uur in het water bij de Overkroetenlaan terecht.

Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen vanwege de melding. Een agent bleef, in afwachting van de brandweer, in het water bij de inzittenden. Nadat de slachtoffers werden bevrijd zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Of zij naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, is onbekend.

Het is nog niet duidelijk waarom de auto in het water belandde. Tijdens de hulpactie werd de straat afgesloten voor verkeer. Een bergingsvoertuig kwam naar de Overkroetenlaan om de auto uit het water te takelen.

Soortgelijke situatie in Veghel

Op een andere plek in Brabant gebeurde donderdagavond iets soortgelijks. Een bestuurster kon zelfstandig uit haar auto komen toen deze te water ging in Veghel. Het weghalen van het voertuig nam een aantal uur in beslag.