Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg heeft deze week een beruchte Duitse tank, de Tiger II of Königstiger genoemd, op transport laten zetten naar Zweden. De mastodont uit de Tweede Wereldoorlog was gevreesd, omdat die geallieerde tanks op 1.500 meter afstand kon verpulveren.

De tank was in het NMM twee jaar lang onderdeel van de inmiddels afgelopen tentoonstelling Hij of ik over 75 jaar bevrijding. Het 69 ton wegende gevaarte wordt nu door The Tank Museum uit het Britse Bovington uitgeleend aan het Zweedse tankmuseum Arsenalen in Strängnäs. Deze tank is door medewerkers van de 43e mechanische brigade van de Koninklijke Landmacht met gebruik van een zogeheten Buffelbergingstank op een Zweedse dieplader geduwd.