Tegenover de vluchtelingenopvang aan de Zonnehof is vanaf nu graffitikunst te zien om de Oekraïners een warm welkom te heten.

'Bomb graff, not the people' is er in grote letters te lezen op de ramen van kunsthal Rietveldpaviljoen. "We willen duidelijk maken: wij zijn er en we weten dat jullie er zijn. De deur staat open", aldus initiator Hans van Helden.

'Bomb graff, not the people' is letterlijk vertaald: maak kunst, bombardeer de mensen niet. Waarin graff staat voor graffiti, een vorm van kunst. Van veraf is dit al goed te lezen, maar als je dichterbij komt, is er nog meer te zien. "De letters heb ik extra groot gemaakt zodat ik daar mijn berichten in kwijt kan", legt kunstenaar Daniël van de Haterd uit.

In de letters zijn statements te vinden zoals 'no more war', 'welkom allen' en 'only love'. "Ik wil duidelijk maken dat bommen gooien in deze tijd niet meer kan. Er moet meer liefde in de wereld komen. Mensen moeten meer knuffelen", vindt Van de Haterd.

Tijdens het maken van het kunstwerk met boodschap, kreeg Van de Haterd veel belangstelling. "Oekraïners die aan de overkant verblijven kwamen kijken. Er heerste een enorm leuke sfeer", vertelt Van Helden.

Met dit gebaar heet het Rietveldpaviljoen de vluchtelingen die worden opgevangen in een voormalig kantoorpand een warm welkom. "Ze zijn altijd welkom om binnen te lopen om eens te kijken, voor de gezelligheid of een kop koffie. Maar er moet natuurlijk niks. We wachten af. De deur staat open."

De graffitikunst is gemaakt met blauwe en gele letters, de kleuren van de Oekraïense vlag. Daarbij is een toefje rood gebruikt voor een knipoog naar Mondriaan, een Amersfoortse kunstenaar die deze drie kleuren voornamelijk gebruikte in zijn kunstwerken.